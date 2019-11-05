Энергетика
ТАССЦена нефти превысила $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября 2019 года.
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Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с конца сентября
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