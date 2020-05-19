Напомним, месяц назад стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до минус 37,6 доллара за баррель. Сложившуюся ситуацию частично связали с переполненными хранилищами и историческим падением спроса на «черное золото», однако сыграли свою роль и финансовые инструменты.

Цена нефти снова может уйти в минус

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