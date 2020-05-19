Энергетика

В курсе.руВ курсе.руЦена нефти снова может уйти в минус

Напомним, месяц назад стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до минус 37,6 доллара за баррель. Сложившуюся ситуацию частично связали с переполненными хранилищами и историческим падением спроса на «черное золото», однако сыграли свою роль и финансовые инструменты.
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Растет опасность переполнения нефтехранилищ в Южной Корее

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Ниже нуля может снова упасть цена нефти «WTI»

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