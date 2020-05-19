Энергетика
В курсе.руЦена нефти снова может уйти в минус
Напомним, месяц назад стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала до минус 37,6 доллара за баррель. Сложившуюся ситуацию частично связали с переполненными хранилищами и историческим падением спроса на «черное золото», однако сыграли свою роль и финансовые инструменты.
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Комментарии
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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года
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Армия и оружие
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«Верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год „Руки Вверх!“ порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны», — приводят комментарий солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова организаторы концерта.
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Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ 10:40
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
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Коммерсантъ 07:52
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Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Политика
Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву
Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х.
Утро.ru 09:46
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В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Политика
Украина требует от России денег за инцидент в Керченском проливе
Корабли ВМС Украины пытались незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
Утро.ru вчера в 05:15
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
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Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
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В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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Политика
Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов
Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
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Экономика
Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов
В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний.
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Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Биолог спрогнозировала сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения, считает главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
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