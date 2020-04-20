Энергетика
Kazanfirst.ruВпервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения. К 21:25 WTI торговалась за минус 7,5 доллара, а после и вовсе опустилась — почти до минус 40 долларов.
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Комментарии
Экономика
Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах
Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
REGNUM 04:33
Политика
Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Соединеные Штаты, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного Договора по открытому небу (ДОН), рассказал глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
В Пензенской области число зараженных коронавирусом достигло 180
Во вторник, 21 апреля, стало известно о 15 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.
Smi58.ru 03:38
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Здоровье
Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом
Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом .
РИА Карачаево-Черкесия вчера в 12:34
Общество
В Сельцо выявили очаг заражения коронавирусом
Оказывается, в одном из таких учреждений, которое расположено в городе Сельцо, выявлен очаг заражения коронавирусной инфекции.
Городской телеканал (Брянск) 03:08
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Общество
Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса
Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.
Lenta.ru 05:05
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Авто
«АвтоВАЗ» начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня вчера в 11:30
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
В РФ подтверждено 5642 случаев заражения коронавирусом за сутки
Москва, 21 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Исследования подтвердили 5642 случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки.
REGNUM 03:45
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Технологии
Почта Mail.ru запустит конкурента Zoom
Почта Mail.ru готовит к запуску сервис звонков и видеосвязи Видеозвонки Mail.ru.
News.ru 04:59
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
В Госдуме подготовили поправки о правах соседей по дачным участкам
В Госдуме продолжается работа над проектом поправок в Гражданский кодекс России, которыми, в частности, регулируются взаимоотношения между собственниками земельных участков, рассказал в интервью «Российской газете» председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Rambler News Service вчера в 00:31
Общество
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
На въездах в Брянск установят контрольные посты
Еще один пост установят в районе памятника водителям в Брянском районе.
vBryanske.com 03:35