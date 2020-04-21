Энергетика
Kazanfirst.ruВпервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения. К 21:25 WTI торговалась за минус 7,5 доллара, а после и вовсе опустилась — почти до минус 40 долларов.
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Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае
Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
UfaTime.ru 05:53
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 19 апреля в 08:07
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.
RT на русском вчера в 13:52
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Происшествия
Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
Экономика
Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» оценил вероятность собственного ухода с поста главы крупнейшего банка страны.
Lenta.ru 08:27
Религия
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал глава Русской православной церкви.
РБК 08:11
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Культура
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Общество
Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции
Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.
РИА Новости 07:14
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Здоровье
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
Коронавирус зачастую выглядит как обычная простуда, но его носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
РИА Новости 07:37
Музыка
Баста выпустил альбом с новым проектом
Российский музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, выпустил альбом электронной музыки.
News.ru вчера в 06:04
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
Если оба родителя состоят на учете в Центре занятости, выплату на детей получит один из них.
Вологда.рф вчера в 11:17