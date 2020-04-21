Энергетика
ТВКЦена нефти впервые упала ниже нуля
Иными словами, даже при беспрецедентных отрицательных ценах совершалось немало транзакций. На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Комментарии
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Музыка
Не выходи за дверь: Борис Гребенщиков представил новую песню
Рок-музыкант Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции, она называется «Не выходи за дверь».
Inc-news.ru 09:39
Экономика
Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
На 30% опрошенных предприятий уже сократили зарплаты.
РБК 09:24
Политика
Глава МИД Армении прокомментировал слова Лаврова о Карабахе
По словам главы МИДа Армении, подходы в ключе озвученных Лавровым вариантов звучали не однократно, однако все время Армения исходила из вопроса безопасности.
ИА Красная Весна 10:35
Кино
Дэвид Линч рассказал о продолжении «Твин Пикс» и отношении к сериалам
Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч прокомментировал слухи о возможном выходе четвертого сезона сериала «Твин Пикс».
REGNUM 02:54
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Общество
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания вчера в 14:44
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Общество
Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:20
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Энергетика
Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
ПРАЙМ 09:46
Игры
Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий
Square Enix объявила, что стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII за первые три дня составил 3,5 млн копий.
Игромания.ру 09:17