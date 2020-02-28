Энергетика
РосбалтЦена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель
Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
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