Энергетика

РосбалтРосбалтЦена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель

Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
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Цена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель

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Эхономика: Себестоимость добычи нефти растет

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Где самое безопасное место на нестабильном Ближнем Востоке?

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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
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Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
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В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

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Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

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Великобритания рекордно закупила золото в России

В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Lenta.ru вчера в 06:23
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Более 40 тысяч человек посетили парк «Остров мечты» в день открытия

Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
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Зенит — Локомотив 0:0

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Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

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Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
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Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Большунов не тратил время на питье воды ради результата

Неудачи в «Ски туре» реабилитировало второе место на этапе Кубка мира в Лахти, теперь отрыв Большунова составляет 465 очков.
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Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
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Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

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США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Валенса предложил Польше «договориться» с Россией назло Западу

Польше необходимо примирение с Россией, уверен экс-президент европейской республики Лех Валенса.
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Борис Джонсон женится и в очередной раз станет отцом

У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер.
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