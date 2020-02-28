Энергетика

РосбалтРосбалтЦена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель

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Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
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Цена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель

Росбалт28 февраля в 09:44

Эхономика: Себестоимость добычи нефти растет

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:53, Ашберн

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