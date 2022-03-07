Будьте в Плюсе

Цена никеля на LME достигла максимума с июня 2007 года

Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник превысила $46,8 тыс. за тонну впервые с июня 2007 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС
По состоянию на 16:10 мск, цена на металл росла на 60,83%, до $46,850 тыс. за тонну.
ТАСС
Согласно информации на портале биржи, по состоянию на 10:15 по Москве металл подорожал на 29,76% и достиг отметки в 37,8 тысячи долларов за тонну.
ФАН
Цена на никель растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада, прокомментировал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
ТАСС

Подробнее о событии

Котировки никеля достигли исторического максимума с июня 2007 года
ФАНвчера в 12:46
Цена никеля на LME достигла максимума с июня 2007 года
ТАССвчера в 06:08
Самое цитируемое
Цена никеля на LME побила рекорд за 15 лет
Новые Известиявчера в 10:07
Цена никеля на LME превысила $46,8 тыс. за тонну впервые с июня 2007 года
ТАССвчера в 09:24
Цена никеля на LME превысила $46,8 тыс. за тонну впервые с 2007 года
ИА SM-Newsвчера в 08:46

Интересное

Макрон призвал относиться с уважением к России и её народу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к России и российскому народу необходимо относиться с уважением.
RT на русскомвчера в 15:01

Страна.ua: сына и внука Ротару задержали за попытку пересечь границу Украины с Молдавией

Украинские СМИ сообщают о задержании на украино-молдавской границе группы из девяти человек, в том числе, предположительно, сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару.
РИА Новости01:03

Япония заявила протест России из-за внесения в список недружественных стран

Правительство Японии выразило сожаление в связи с внесением в перечень недружественных стран России. Власти направили Москве протест.
Коммерсантъ21:44

Путин объявил о выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сообщил он.
РБК17:01

Псаки: несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги

"Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги", — сказала Псаки на брифинге.
РИА Новости16:20

Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну.
РБК21:37

Президент России поздравил женщин с Международным женским днём

Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
REGNUM18:03

Мединский выразил надежду, что Россия найдет решение по ДНР, ЛНР и Крыму с Украиной

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский понадеялся найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru00:55

Депутат Европарламента Мариани: ЕС ожидает катастрофа при отказе от импорта газа из России

Депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек Европейскому союзу (ЕС) катастрофу в случае отказа от импорта газа из России.
Lenta.ru00:36

МИД ЛНР начнет расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского батальона «Айдар»

Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
РИА Новости00:32