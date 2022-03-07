Цена на никель растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада, прокомментировал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.