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Цена никеля на LME достигла максимума с июня 2007 года

Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник превысила $46,8 тыс. за тонну впервые с июня 2007 года, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС
По состоянию на 16:10 мск, цена на металл росла на 60,83%, до $46,850 тыс. за тонну.
ТАСС
Цена на никель растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада, прокомментировал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
ТАСС
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
Новые Известия

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Цена никеля на LME побила рекорд за 15 лет
Новые Известиявчера в 10:07
Цена никеля на LME превысила $46,8 тыс. за тонну впервые с 2007 года
ИА SM-Newsвчера в 08:46
Цена никеля на LME превысила $46,8 тыс. за тонну впервые с июня 2007 года
ТАССвчера в 09:24
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