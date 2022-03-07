Цена на никель растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада, прокомментировал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
"Хотя Южная Корея и добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России, следствием новых южнокорейских антироссийских санкций может стать сокращение и даже полное прекращение торговли между нашими странами", — прокомментировал ситуацию аналитик Осадчий.
Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.