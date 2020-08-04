В Роскачестве посоветовали не заменять цельные фрукты и овощи соками

В Роскачестве рассказали, что не следует заменять цельные фрукты и овощи фруктовыми и овощными соками, из рекомендованных ВОЗ пяти порций овощей и фруктов в день хотя бы половину человек должен получать из цельных фруктов и овощей, сообщается на официальном сайте Роскачества.