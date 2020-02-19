Экономика
ТАССЦена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9:14 по мск цена на палладий росла на 9,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $2,904 тыс. за унцию.
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Общество
Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо
Здоровье
Китайские учёные заявили, что пик эпидемии коронавируса миновал
В Китае уверены, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. Об этом говорят результаты исследования китайских учёных.
Кино
Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити
На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Здоровье
Возможности телемедицины в России захотели расширить
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил сделать возможным с помощью телемедицины проводить медицинский осмотр, ставить диагноз и лечить россиян.
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Культура
Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»
Режиссер Константин Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек", сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
Музыка
Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российски врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Футбол
«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».
Общество
В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
В Совете Федерации ответили на жалобы Леонида Якубовича на пенсию в 23 тыс. рублей.
Политика
Регламент Саратовской облдумы изменен под звуки сирен и крики
Менее чем за минуту до перерыва депутаты успели "обсудить и одобрить" - под сирену и крики в мегафон - законопроект Зинаиды Самсоновой ("СР") и инициативу Дмитрия Пьяных (ЛДПР).
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.