Экономика

ТАССТАССЦена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9:14 по мск цена на палладий росла на 9,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $2,904 тыс. за унцию.
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Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

ТАСС01:47

Редкий металл побил исторический рекорд

Lenta.ru05:54

Цена палладия поднимается на 7%, достигнув нового рекорда в $2,8 тыс

ПРАЙМ01:42

Цена палладия обновила рекорд

ГЛАС.RU02:42

Цена палладия впервые превысила $2,9 тысячи за унцию

Актуальные Новости05:39

Палладий и золото достигли максимумов на спотовом рынке

Компания05:18

Цена палладия взлетела до новых рекордных значений около $2850 за унцию

Profinance.ru04:49
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Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о готовности Анкары начать операцию в Идлибе.
Мой Брянск 05:04
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
RT на русском вчера в 05:21
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество

ЦБ сообщил об исчезновении скимминга в России

Замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артём Сычёв сообщил, что скимминг — вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты и, используя технические спецсредства, изготавливают её дубликат, — исчез в России.
RT на русском 07:07
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Шоу-бизнес

Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов

По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
Футбол

Венгер предложил вариант изменения правила офсайда

Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
Спорт-Экспресс 02:52
Политика

Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинских чиновников в попытках саботировать минские соглашения.
Газета.Ru 04:25
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Газета.Ru вчера в 07:19
Происшествия

В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд

Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Биатлон

Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.
Газета.Ru 06:18
Политика

Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Газета.Ru 06:41
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Происшествия

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

ТАСС 07:26
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
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