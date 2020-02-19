Экономика

ТАССТАССЦена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9:14 по мск цена на палладий росла на 9,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $2,904 тыс. за унцию.
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Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

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Редкий металл побил исторический рекорд

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Цена палладия обновила рекорд

ГЛАС.RU02:42

Цена палладия впервые превысила $2,9 тысячи за унцию

Актуальные Новости05:39

Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию

Что происходит04:00
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Два человека скончались от коронавируса в Иране

Двое граждан Ирана скончались в городе Кум от коронавируса нового типа в городе Кум.
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Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
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Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
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Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Кудерметова проиграла Мугурусе во втором круге турнира в Дубае

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Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Газета.Ru 07:47
Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
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Армия и оружие

Невероятный взрыв российской авиабомбы объёмного взрыва на укрытии террористов попал на видео

Сегодня ночью российская боевая авиация нанесла неожиданный воздушный удар по террористам в городе Терманин, расположенный на границе провинций Идлиб и Алеппо.
Avia.pro вчера в 23:21
Хоккей

ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день

Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 15:01
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Экономика

Сбербанк стал претендентом на покупку киберспортивного ESforce

Как рассказали РБК два источника, близких к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка.
РБК 09:39
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
РБК 11:57
Армия и оружие

Сербия до конца недели получит первый российский комплекс «Панцирь-С1»

ГЛАС.RU 03:32
Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
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LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S

Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
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Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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Кино

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.
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Анфиса Чехова похвасталась новой прической

Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
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Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья вчера в 06:09
Гаджеты

Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали

Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
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Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Газета Оренбуржье вчера в 02:14
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет

Актуальные Новости вчера в 04:30
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости 09:10
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