Экономика
ТАССЦена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9:14 по мск цена на палладий росла на 9,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $2,904 тыс. за унцию.
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Здоровье
Два человека скончались от коронавируса в Иране
Двое граждан Ирана скончались в городе Кум от коронавируса нового типа в городе Кум.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Теннис
Кудерметова проиграла Мугурусе во втором круге турнира в Дубае
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Армия и оружие
Невероятный взрыв российской авиабомбы объёмного взрыва на укрытии террористов попал на видео
Сегодня ночью российская боевая авиация нанесла неожиданный воздушный удар по террористам в городе Терманин, расположенный на границе провинций Идлиб и Алеппо.
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» начнут серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день
Московские ЦСКА и "Спартак" начнут свои серии первого раунда плей-офф КХЛ в один день, сообщается на сайте лиги.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Экономика
Сбербанк стал претендентом на покупку киберспортивного ESforce
Как рассказали РБК два источника, близких к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка.
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Армия и оружие
Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Гаджеты
LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S
Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Кино
Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии
Артистка получает достойную пенсию.
Гаджеты
Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали
Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.