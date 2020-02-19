Цена палладия в рамках торгов превысила отметку в 2,9 тысячи долларов за унцию впервые в истории. Об этом говорит информация с коммерческих площадок. Стоимость палладия выросла почти на 9,5% по отношению к предыдущему уровню закрытия торгов.

Общество В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы 17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.

Футбол Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России Клуб не согласился с этим и стал оказывать давление на футболиста, а также лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15.Все игроки команды получили по 4,35 миллиона рублей (до вычета налогов), а Фернандешу не досталось ничего.

Экономика РФ сократила вложения в госбумаги США на 1,5 млрд долларов В декабре прошлого года наблюдалось сокращение вложений в государственные ценные бумаги США на 1,517 миллиардов долларов — с 11,491 до 9,974 миллиардов долларов, говорится в опубликованных данных американского министерства финансов.

Общество Мишустина попросят отложить сроки внесения нового КоАП в Госдуму Михаил Воскресенский / РИА "Новости" Рабочая группа по обновлению Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) попросит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения документа в Госдуму.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Общество Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Политика Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба".

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

Происшествия Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Политика В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.