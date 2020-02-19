Экономика
Актуальные НовостиЦена палладия впервые превысила $2,9 тысячи за унцию
Цена палладия в рамках торгов превысила отметку в 2,9 тысячи долларов за унцию впервые в истории. Об этом говорит информация с коммерческих площадок. Стоимость палладия выросла почти на 9,5% по отношению к предыдущему уровню закрытия торгов.
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Общество
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
Общество
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Армия и оружие
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Футбол
Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России
Клуб не согласился с этим и стал оказывать давление на футболиста, а также лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15.Все игроки команды получили по 4,35 миллиона рублей (до вычета налогов), а Фернандешу не досталось ничего.
Экономика
РФ сократила вложения в госбумаги США на 1,5 млрд долларов
В декабре прошлого года наблюдалось сокращение вложений в государственные ценные бумаги США на 1,517 миллиардов долларов — с 11,491 до 9,974 миллиардов долларов, говорится в опубликованных данных американского министерства финансов.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Общество
Мишустина попросят отложить сроки внесения нового КоАП в Госдуму
Михаил Воскресенский / РИА "Новости" Рабочая группа по обновлению Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) попросит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения документа в Госдуму.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Футбол
Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»
Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
Биатлон
Биатлонистка Резцова может сменить гражданство
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба
Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба".
Хоккей
«Трактор» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ
Вратарь "Трактора" записал на свой счет "сухой" матч. Отметим, что по итогам матча "Адмирал" потерял шансы на выход плей-офф Лиги.
Политика
В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Армия и оружие
Сенатор Морозов: Киев взял курс на войну в Донбассе
Киев не хочет мира в Донбассе и не собирается выполнять Минские соглашения, украинские власти взяли курс на войну.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в Мадриде, ни разу не пробив в створ
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Гаджеты
AMD анонсировала два новых процессора EPYC
AMD анонсировала 2 новых процессора, которые будут добавлены в линейку AMD EPYC второго поколения, а именно: AMD EPYC 7662, 64-ядерный процессор семейства EPYC, и AMD EPYC 7532 − 32-ядерный процессор.