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Цена предложения в рамках IPO ЕМС составила $12,5 за GDR

Цена предложения в рамках IPO компании United Medical Group CY, владеющей российской сетью клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС), составляет $12,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщили ТАСС в компании.В источнике

С чего всё началось

Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России — Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) в ходе IPO на Московской бирже может привлечь около $500 млн, говорится
 в сообщении компании.

Подробнее о событии

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