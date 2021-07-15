Ремонт дорог в селе в Омской области ускорят после обращения жителей к Меркель

Власти Омской области ускорят корректировку сметы для быстрой подачи заявки на субсидию на ремонт дороги в деревне Верхний Карбуш в 2022 году после обращения жителей к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.