Цена предложения в рамках IPO ЕМС составила $12,5 за GDR
Цена предложения в рамках IPO компании United Medical Group CY, владеющей российской сетью клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС), составляет $12,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщили ТАСС в компании.В источнике
С чего всё началось
Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России — Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) в ходе IPO на Московской бирже может привлечь около $500 млн, говорится