Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

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