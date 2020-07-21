Транспорт
КоммерсантъЦена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
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