Транспорт
КоммерсантъЦена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В Канаде начали критиковать украинцев за нацистские памятники
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Общество
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Некоторое время назад китайская корпорация Xiaomi сообщила о разработке бюджетного проектора.
Актуальные Новости 04:46
Общество
В Краснодаре ликвидируют подтопления после сильного ливня
В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации подтоплений после сильного ливня, сообщает пресс-служба администрации города.
Деловая газета. Юг 04:26
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
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Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° 18 июля в 23:51
Общество
Миллиардер Левченко ответил на слова Беглова про «олигархов на виллах»
Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании правительства 21 июля заявил, что ряд бизнесменов помогал городу во время пандемии коронавируса, а часть «отлеживалась на виллах».
АБН 06:29
Кино
HBO ищет актрис на роли для приквела «Игры престолов»
Поклонники «Игры престолов» с нетерпением ждут выхода сериала-приквела, в котором события происходят еще за 300 лет до Войны пяти королей.
Комсомольская правда 06:41
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.
ТВ Центр вчера в 02:30
Экономика
Россиян охватила золотая лихорадка
Граждан России охватила золотая лихорадка во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 06:19
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
В России заработала госпрограмма льготного перевода машины на газ
Москва, 21 июля 2020, 09:49 — REGNUM В России с 20 июля заработала льготная программа перевода автомобилей на газ.
REGNUM 02:49
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС вчера в 07:45
Экономика
Рынки акций АТР растут на новостях о вакцине от коронавируса
Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом позитивных новостей, касающихся создания вакцины от коронавируса.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
Политика
Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:07
Общество
Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка
Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
Общество
В США скончался армянский певец Борис Давидян
Певец переехал в Лос-Анджелес в 1995 году. У артиста есть внук, который часто выступал с ним, их дуэт назывался «Бока и Жока».
Говорит Москва 05:27
Авто
Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии
Кроссовер Toyota Harrier нового поколения, представленный на авторынке США под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал порядка 45 000 предзаказов.
Тарантас Ньюс 06:29
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Футбол
«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Армия и оружие
Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
РИА Новости 03:03
Футбол
Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ
Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 15:40