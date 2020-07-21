Транспорт
КоммерсантъЦена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
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Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Вакцина носит кодовое название AZD1222, из-за одной дозы число антител в организмах добровольцев подскочило в четыре раза, сообщает производитель вакцины AstraZeneca.
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Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
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Вопрос поиска инвестиций коснется и внутренних водных путей.
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
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Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям
Врио губернатора Хабаровской области Михаил Дегтярев по прилету в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы.
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Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
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123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
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Кино
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Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
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В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
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Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
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Следственный комитет утяжелил обвинение бывшему первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, арестованному по делу о мошенничестве на 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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