«По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения», — говорится в сообщении.
Юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подготовили и начали подавать иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения российской экономики в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции до 4,1% вместо 6,6%, прогнозировавшихся в июне.
Ни один человек в России не должен получать доход ниже величины прожиточного минимума, заявил руководитель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.
"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.