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Вести.Ru
Вести.Ru

Цена пшеницы в России обновила рекорд за полгода

Предыдущий рекорд цены пшеницы зафиксирован в апреле – пшеница третьего класса подорожала до 14500 рублей за тонну, четвертого — до 14475 рублей за тонну.В источнике
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Зерно Он-Лайн

Цены на российскую пшеницу уже достигли максимума прошлого года - эксперты

Зерно Он-Лайн06:30
Национальное Аграрное Агентство

Пшеница на внутреннем рынке РФ рекордно подорожала

Национальное Аграрное Агентствовчера в 01:01
Росбалт

Цена пшеницы в России подскочила до нового рекорда

Росбалтвчера в 11:21
ПРАЙМ

Цена пшеницы в России обновила рекорд

ПРАЙМвчера в 09:45
Агробук

Цена пшеницы на российском рынке достигла максимума

Агробуквчера в 04:09
Вести.Ru

Цена пшеницы в России обновила рекорд за полгода

Вести.Ru05:14
Коммерсантъ

Пшеница выросла в рублях

Коммерсантъвчера в 17:56

Подмосковную учительницу задержали за убийство четырехлетнего сына

«По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения», — говорится в сообщении.
Подмосковную учительницу задержали за убийство четырехлетнего сына
Новые Известиявчера в 02:27

Юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести к Навальному, Соболь и Волкову

Юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подготовили и начали подавать иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.
ТАСС08:18

Медведев назвал недопустимым получение дохода ниже прожиточного минимума

Ни один человек в России не должен получать доход ниже величины прожиточного минимума, заявил руководитель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.
Ведомости10:29

Эмин Агаларов потребовал публичных извинений от Игоря Крутого

В заключение Эмин признался: то, что было сказано композитором Игорем Крутым в YouTube-шоу, нанесло удар по репутации артиста, и теперь он «совершенно точно будет ждать публичных извинений».
Центральная Служба Новостей12:24

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новости10:07