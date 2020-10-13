Подмосковную учительницу задержали за убийство четырехлетнего сына

«По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения», — говорится в сообщении.