А было ли падение Римской империи?

Утвердился он в Европе лишь с лёгкой руки британца Эдварда Гиббона, опубликовавшего в 1776–1789 годах свою «Историю упадка и падения Римской империи» (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire), исполненную антивизантийского и умеренно антихристианского пафоса, выдержанную в просветительском духе.