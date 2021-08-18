Экспортные цены на российский энергетический уголь в Европе с мая выросли почти вдвое, достигнув $137 за тонну. Котировки толкает вверх растущая цена на газ, из-за чего уголь вновь становится привлекательным топливом для некоторых европейских электростанций.
Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после ДТП на трассе в Шипуновском районе с участием начальника одного из районных отделов ГИБДД, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.
Утвердился он в Европе лишь с лёгкой руки британца Эдварда Гиббона, опубликовавшего в 1776–1789 годах свою «Историю упадка и падения Римской империи» (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire), исполненную антивизантийского и умеренно антихристианского пафоса, выдержанную в просветительском духе.