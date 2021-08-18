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Цена российского энергетического угля при поставках в Европу выросла до 137 долларов

Российский энергетический уголь резко подорожал в Европе, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru
Главной причиной подорожания российского угля на экспортном рынке стал рост цен на газ, альтернативой которому считается уголь.
Lenta.ru
Рост цен затронул и азиатское направление экспорта.
Lenta.ru
На внутреннем рынке страны уголь марки Д, который является основным для энергетики, подорожал с 2,1 тыс. до 3,15 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Цена российского топлива в Европе за лето выросла вдвое
Экспортные цены на российский энергетический уголь в Европе с мая выросли почти вдвое, достигнув $137 за тонну. Котировки толкает вверх растущая цена на газ, из-за чего уголь вновь становится привлекательным топливом для некоторых европейских электростанций.
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