Экспортные цены на российский энергетический уголь в Европе с мая выросли почти вдвое, достигнув $137 за тонну. Котировки толкает вверх растущая цена на газ, из-за чего уголь вновь становится привлекательным топливом для некоторых европейских электростанций.

Коммерсантъ 18:07