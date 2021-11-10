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Новый контракт с «Газпромом» позволит Молдавии сэкономить 405 млн долларов

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что новый контракт с «Газпромом» позволит властям республики в следующие 14 месяцев сэкономить порядка 405 млн долларов на газе.
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Цена российского газа для Молдавии в декабре 2021 года может снизиться до 430 долларов вместо 450 долларов за 1000 кубометров.
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«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с «Газпромом». У нас есть конкретный план по выплате долга «Газпрому» в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», - сказал Чебан.
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Молдавия и «Газпром» в конце октября договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет.
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