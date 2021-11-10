«После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с «Газпромом». У нас есть конкретный план по выплате долга «Газпрому» в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», - сказал Чебан.
Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, почему и.о. канцлера не связалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, Минск не реагирует на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии.