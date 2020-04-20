В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

с чего всё началось

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 2,7K

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 6

Наука Новое устройство работает как мозг в передаче электрических сигналов Как объясняет первый автор исследования Тианда Фу (Tianda Fu), одно из самых больших препятствий для нейроморфных вычислений, которое делает его недостижимым, заключается в том, что большинство обычных компьютеров работают при напряжении более 1 вольт, в то время как мозг посылает сигналы между нейронами при напряжении около 80 милливольт, что во много раз ниже.

Здоровье Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом . 77

Экономика В России утвердили список системообразующих предприятий Почти 250 компаний из 15 отраслей вошло в отраслевой список системообразующих предприятий по линии Минпромторга РФ, сообщается на сайте министерства.

Футбол В «Арсенале» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса Футболисты и тренеры лондонского "Арсенала" согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости. 7

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 45

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 3,2K

Футбол Джикия предложил вернуться на систему «осень-весна» Защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил вариант возобновления чемпионата России, который приведет к возвращению на систему «весна-осень».

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1,1K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,4K

Авто Mercedes отзывает в России 489 автомобилей Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290). 5

Политика Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой. 8

Общество Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа. 6

Наука У мышей при панкреатите образуются специальные «пучковые» клетки Ученые не знают всех функций этих клеток, но более ранние исследования показали, что «пучковые» клетки кишечника (а они образуются и там) секретируют белок IL-25 для поддержки иммунного ответа при паразитарных инфекциях.

Киберспорт В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.