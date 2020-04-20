Энергетика
ИзвестияЦена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. Это на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.РБК15:34
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Комментарии
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Политика
Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии
Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование в САР.
RT на русском 08:43
Общество
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Общество
Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса
Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Здоровье
Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС
В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
Открытый Нижний 05:35
Культура
Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite
Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.
Афиша Daily 16:45
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Кино
Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена
Поклонники творчества режиссера Джеймса Ганна, который снял такие фильмы, как "Стражи Галактики" и "Отряд самоубийц 2" попросили его назвать лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бэтмена.
Kinonews.ru 04:47
Общество
Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по коронавирусу
Президент России Владимир Путин проведет совещание с экспертами по поводу коронавируса.
iReactor 05:12
Фигурное катание
Щербакова поднялась на 3-е место в общем рейтинге ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Матч ТВ 16:44
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Космос
Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности
Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Игры
Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва вчера в 02:46
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36
Здоровье
Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч
Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
Newia.ru 08:03
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
Космос
ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»
Специалисты Европейского космического агентства ввели в эксплуатацию телескоп «Хеопс» после проведения тестовых испытаний на околоземной орбите.
ANNA-News вчера в 07:40