Энергетика
РамблерЦена на российскую нефть стала отрицательной
Спотовая цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений вслед за американской WTI. Баррель нефти Urals с поставкой немедленно опустился до минус двух долларов.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.РБКвчера в 15:34
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Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара
Комсомольская правдавчера в 16:04
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