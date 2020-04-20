В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

с чего всё началось

Спотовая цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений вслед за американской WTI. Баррель нефти Urals с поставкой немедленно опустился до минус двух долларов.

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