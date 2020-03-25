Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось
Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной
.
РБК06:25

Подробнее о событии

Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

ТАСС06:33

Цена российской нефти упала до 13 долларов

Новые Известия31 марта в 14:32

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

РБК06:25

Стоимость российской нефти упала до антирекорда 1999 года

URA.Ru06:24

Нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года

Коммерсантъ05:40

Цена российской нефти Urals упала до минимума с марта 1999 года

ИА Красная Весна31 марта в 15:59

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Эхо Москвы06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 13:26, Ашберн

Комментарии

Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Общество

В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы

По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.
МонаВиста 07:33
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Версия-Саратов 11:54
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера 12:39
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Во введении пропускного режима в Москве пока нет необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 12:48
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Футбол

«Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.
Невские Новости 11:20
Футбол

Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен из-за коронавируса

Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за коронавируса, сообщает HLN.
Sports.ru 07:49
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Политика

Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти»

Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.
РБК 12:37
Политика

Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова

Архангельск, 2 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
REGNUM 10:37
Общество

Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
Комсомольская правда вчера в 12:41
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель

После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7.
Ведомости 11:14
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Политика

Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Известия 13:19
Наука

Из костей общего предка людей и неандертальцев впервые извлекли белок

ТАСС Наука вчера в 11:46
Общество

В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 1 мая

В Московской области продлены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 13:16
Армия и оружие

В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса

«Основная ответственность альянса заключается в том, чтобы гарантировать, что этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности, что никто не сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подорвать нашу безопасность», – передает ТАСС слова Столтенберга.
Взгляд.ру 02:57
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное