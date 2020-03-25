с чего всё началось

Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Общество Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.

Общество Названа доля комфортных для жизни городов России Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

Общество В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Футбол «Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.

Политика Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти» Соединенные Штаты снимут свои санкции с «дочки» «Роснефти» компании Rosneft Trading, если получат доказательства, что эта компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.

Политика Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова Архангельск, 2 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Общество Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.

Экономика Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Политика Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.