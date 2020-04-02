Энергетика
Эхо МосквыЦена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель
Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.
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с чего всё началось
Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной.РБК06:25
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