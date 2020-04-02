с чего всё началось

Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Общество Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.

Экономика Нерабочими днями в апреле будут все Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.

Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Общество Мантуров назвал число закупленных у Китая медицинских масок Россия закупила у Китая 37 млн масок, планируется приобрести еще 55 млн, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в четверг, 2 апреля.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона 1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.

Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.

Политика Трамп задействовал закон о производстве военного времени Президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве в военное время, чтобы обеспечить ресурсы для производства необходимого количества аппаратов искусственной вентиляции легких для поддерживающей терапии больных коронавирусом, сообщил Белый дом.

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