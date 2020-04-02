Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals. Министр энергетики Александр Новак ежедневно общается с президентом по вопросам нефти.
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с чего всё началось
Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной
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РБК06:25

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Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

ТАСС06:33

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Эхо Москвы06:32

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

РБК06:25

Стоимость российской нефти упала до антирекорда 1999 года

URA.Ru06:24

Российская нефть Urals упала почти до $10, обновив антирекорд 1999 года

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Нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года

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Цена российской нефти опустилась до минимума с марта 1999 года

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