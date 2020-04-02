Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.
Читать в источнике
Комментировать139
с чего всё началось
Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной
.
РБК06:25

Подробнее о событии

Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

ТАСС06:33

Цена российской нефти опустилась до минимума с марта 1999 года

Forbes05:26

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

РБК06:25

Стоимость российской нефти упала до антирекорда 1999 года

URA.Ru06:24

Российская нефть Urals упала почти до $10, обновив антирекорд 1999 года

Газета.Ru05:55

Нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года

Коммерсантъ05:40

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Эхо Москвы06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 14:27, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Lenta.ru 13:45
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

В Москве продлили ограничения по коронавирусу

Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 12:30
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам

Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Арбуз 13:17
Киберспорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру 10:41
Политика

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продления нерабочей недели высказалась Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ГТРК Марий Эл 02:38
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 12:04
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Политика

НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 13:15
Политика

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Коммерсантъ 10:43
Общество

В России выявили 771 случай заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 07:16
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Происшествия

Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице

В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Коммерсантъ 11:18
Общество

В Петербурге выписали 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции

По всей России насчитывает около тысячи уклонистов, петербуржцы заняли первое место по количеству нарушений.
Gazeta.SPb 14:11
Футбол

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.
Бомбардир.ру 11:35
Здоровье

Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции

В переходный период, по словам Кекелидзе, человек обретает способность анализировать ситуацию и выстраивать свое поведение в изменившихся условиях.
РБК 14:13
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo вчера в 08:14
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Версия-Саратов 11:54
Происшествия

В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом

Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Известия 14:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой

1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.
Комсомольская правда вчера в 09:15
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

Ранее существовали исследования, согласно которым избыток соли в пище помогает бороться с кожными инфекциями.
ИнфоСМИ 30 марта в 10:41
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное