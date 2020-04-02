с чего всё началось

Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

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