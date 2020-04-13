Энергетика

Реальное времяРеальное времяЦена российской нефти Urals опустилась ниже $17 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже $17 за баррель. "Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель (cif Роттердам)", — пишет агентство Argus.
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