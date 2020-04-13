Энергетика
РИА НовостиЦена российской нефти Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
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Комментарии
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СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
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В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
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«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
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Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
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В ходе обсуждения пакет мер внефракционный депутат Иван Чепрасов выразил скепсис, заявив, что в части прощения налога арендодателям "никто ничего не получит".
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В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
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Еврокомиссия озвучила три критерия для отмены карантинов в ЕС
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В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
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Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Власти Кузбасса запретили покидать регион
В документе прописано, что жителям Кузбасса запрещено покидать регион — кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью.
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По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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