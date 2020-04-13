Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель. Об этом говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина России. Цена 1 тонны нефти Urals составит 128,7 доллара.
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