Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель. Об этом говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина России. Цена 1 тонны нефти Urals составит 128,7 доллара.

Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель

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