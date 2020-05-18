с чего всё началось

Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30. О данных изменениях, произошедших в конце прошлой недели, информирует агентство Argus в понедельник, 18 мая.

Общество Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. 79

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 2K

Кино «Тор-4»: приключения асгардца продолжаются Фильм «Тор: Любовь и гром» обещает стать даже более успешным, чем третья часть эпопеи о могущественном боге.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 79

Экономика Рекордная распродажа американского госдолга Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.

Здоровье Фельдшеры в Псковской области пожаловались Ведерникову на нехватку СИЗ Старший фельдшер станции Алиса Хохрякова рассказала, что маски приходится экономить, несмотря на то, что их нужно менять каждые два часа.

Общество Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».

Шоу-бизнес Любовь Успенская заявила, что больше не любит сбежавшую в США дочь Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством. 30

Здоровье Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой. 10

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,6K

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 54