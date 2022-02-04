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Цена российской нефти Urals превысила 93 доллара впервые за семь лет

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Стоимость российской экспортной нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара за баррель.
Российская газета
Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.
ТАСС
В середине января нефть марки Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе.
Lenta.ru
В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.
ТАСС

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