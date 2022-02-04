Российская газетаЦена российской нефти Urals превысила 93 доллара впервые за семь летХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтоимость российской экспортной нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара за баррель.Российская газетаUrals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель.ТАССВ середине января нефть марки Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе.Lenta.ruВ федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.ТАССЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаФАНREGNUMВечерняя МоскваВоенное обозрениеТК ЗвездаГазета.RuРЕН ТВKazanfirst.ruРосбалтDaily StormИзвестияLife.ruРоссийская газетаАлтапрессNeftegaz.ruРамблерИА Красная ВеснаRT на русскомПрофильПодробнее о событииЦена нефти Urals в Европе превысила $93 за баррель впервые за семь летКоммерсантъ19:38Цена нефти марки WTI превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 годаRT на русскомвчера в 14:08Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррельИзвестия19:25Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррельТАСС19:03Нефть Brent превысила $91/баррель на Лондонской бирже впервые с 2014 годаИА Красная Весна17:49Нефть марки Urals достигла отметки $93 впервые с октября 2014 годаГазета.Ru19:32Нефть WTI превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 годаПРАЙМвчера в 14:05Показать ещёОценить55Поделиться