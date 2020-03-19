Энергетика
Экономика сегодняЦена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
Стоимость барреля российского нефти марки Urals опустилась в ходе торгов до 18,64 доллара. Причинами снижения стали политика Саудовской Аравии по демпингу цен и пандемия коронавируса. В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
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Комментарии
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