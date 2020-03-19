Энергетика
Экономика сегодняЦена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
Стоимость барреля российского нефти марки Urals опустилась в ходе торгов до 18,64 доллара. Причинами снижения стали политика Саудовской Аравии по демпингу цен и пандемия коронавируса. В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
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Комментарии
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Здоровье
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В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
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