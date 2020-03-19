Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

Стоимость барреля российского нефти марки Urals опустилась в ходе торгов до 18,64 доллара. Причинами снижения стали политика Саудовской Аравии по демпингу цен и пандемия коронавируса. В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
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Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Ведомости19 марта в 16:06

Цена на российскую нефть рухнула до показателей 2002 года

Московский Комсомолец19 марта в 08:09

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК19 марта в 12:12

Российская нефть подешевела до 19 долларов

РИА Новости19 марта в 08:45

Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

Российская газета19 марта в 08:36

Компании подстраивают новые проекты к новой реальности

Коммерсантъ19 марта в 13:20

Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель

Говорит Москва19 марта в 07:47
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Газета.Ru вчера в 17:05
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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 19 марта в 09:14
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В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

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РИА Новости вчера в 00:46
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Белоусов дал прогноз по ценам на нефть

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель.
BFM.ru 04:50
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Общество

На Ставрополье возбудили дела за нарушение самоизоляции

В Ставропольском крае возбуждены дела из-за нарушения гражданами режима самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.
BFM.ru 05:21
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Bank of America заявил о начале экономического кризиса в США

В США начался полномасштабный экономический кризис.
Ruposters.ru 19 марта в 11:25
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 вчера в 14:13
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В Реутове с подозрением на коронавирус госпитализировали целую семью

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшую неделю в Москве заработают 9 новых лабораторий (часть из них уже запущена в тестовом режиме), которые смогут делать до 10 тысяч исследований в сутки.
Комсомольская правда 07:06
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Армия и оружие

Российские «Черные дыры» остались «голыми» перед врагом

По мнению Климова, новые российские буи из-за своих размеров и массы не могут развертываться с субмарин проекта «Варшавянка» (прозванных на Западе из-за своей малошумности «Черной дырой»), что оставляет последние «голыми» против вражеской авиации.
Lenta.ru 06:24
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Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Экономика

Мишустин: кабмин и ЦБ при необходимости будут принимать новые меры поддержки экономики

Правительство РФ и Центробанк ежедневно анализируют ситуацию и готовы при необходимости принимать дополнительные меры поддержки экономики и граждан.
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Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
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ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru 02:53
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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm 19 марта в 11:09
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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
RT на русском 19 марта в 12:42
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Силуанов: рост ВВП в России в январе-феврале составил 2,3%

В январе-феврале рост ВВП в России составил 2,3%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ 07:17
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
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Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
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Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
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Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
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Москвич убил жену и ее родителей

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В Подмосковье горит крупный склад

Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Коммерсантъ 02:35
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