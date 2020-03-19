Энергетика
Экономика сегодняЦена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
Стоимость барреля российского нефти марки Urals опустилась в ходе торгов до 18,64 доллара. Причинами снижения стали политика Саудовской Аравии по демпингу цен и пандемия коронавируса. В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
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Комментарии
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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
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Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Наука
Обнаружены останки общего предка кур, уток и гусей
Считается, что и последний общий предок, имевший все те же особенности, жил задолго до вымирания динозавров, 66 миллионов лет назад.
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Механизм появления коронавируса раскрыт
Как сообщает ToDay News Ufa, анализ общедоступных данных о последовательности генома из SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или создан другим искусственным образом.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Политика
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Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса.
Технологии
Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»
Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Спорт
Большунов рассказал, как пошутил над Клебо во время одной из гонок
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как пошутил над трёхкратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо во время одной из гонок.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Происшествия
После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал подросших детей
Артист прервал свою концертную деятельность, и теперь все время находится со своими детьми.
Авто
Российские автозаводы пока не приостанавливают производство
«В настоящий момент завод пока работает в обычном режиме; тем не менее, ситуация быстро меняется, и мы внимательно следим за ее развитием, прорабатывая различные сценарии», — рассказала директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Происшествия
В Пскове женщину с подозрением на COVID-19 госпитализировали через суд
С иском к пожилой женщине обратился главный санитарный врач Псковской области. Суд требование истца удовлетворил.
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.