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РБКЦена российской нефти Urals стала отрицательной
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.
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Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv.РБКвчера в 15:34
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Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара
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Цена на нефть марки WTI впервые в истории опустилась до отрицательных значений
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