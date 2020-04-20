Энергетика
FreeNews-VolgaЦена российской нефти Urals стала отрицательной
Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила минус два доллара за баррель. Об этом вчера, 20 апреля, поздним вечером сообщил РБК, ссылаясь на данные сервиса Refinitiv.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.РБКвчера в 15:34
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Нефть российской марки Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара
Комсомольская правдавчера в 16:04
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В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
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Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке.
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Газета.Ru 00:39
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По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
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Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО
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Рядовых медработников скидываться на центр не просили, - уточнил Колоколов.
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Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось
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АМИТЕЛ вчера в 01:36