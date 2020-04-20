В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

с чего всё началось

Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила минус два доллара за баррель. Об этом вчера, 20 апреля, поздним вечером сообщил РБК, ссылаясь на данные сервиса Refinitiv.

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 727

Общество Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта. 94

Общество Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. 123

Интернет WhatsApp увеличит число участников видеозвонков Если раньше в голосовом звонке или видеозвонке могли участвовать четыре человека, то теперь лимит расширен до восьми. 2

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи. 8

Экономика Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Общество Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook. 187

Здоровье «Газпром нефть» обеспечит ямальских медиков средствами защиты «Газпром нефть» в рамках корпоративной программы «Антивирус», проводимой во время борьбы с пандемией коронавируса, начала бесплатные поставки в регионы промышленной деятельности средств индивидуальной медицинской защиты.

Политика Глава Приморья попросил Путина помочь с госпиталем в Находке Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке. 7

Интернет Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.

Политика Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество ВОЗ впервые назвала первоисточник коронавируса Спикер ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге в Женеве заявила, что поразивший более 2,4 млн человек по всему миру коронавирус имеет животное происхождение, сообщает Reuters. 210

Футбол Игрок молодёжки «Виченцы» борется за жизнь после кровоизлияния в мозг Выступающая в итальянской Серии С «Виченца» объявила о том, что футболист команды в возрастной категории до 17 лет Эдоардо Больцон в настоящий момент борется за свою жизнь в больнице.

Общество Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума. 1K

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 21

Общество Греф назвал дату пика заболеваемости коронавирусом в России Герман Греф заявил, что Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая. 2,1K

Экономика Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей Американский сервис потокового вещания Netflix в первом квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).