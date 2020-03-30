Энергетика
ВедомостиЦена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51. Скидка на Urals относительно Brent выросла по итогам недели на $1,25 до $4,75 за баррель.
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Экономика
ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса
Распространение COVID-2019 и антивирусные меры, которые принимаются как в мире, так и в России, вызовут временное, но значительной снижение экономической активности в стране в ближайшее время, прогнозирует Центробанк.
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Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
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В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
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Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
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В России утвердили список товаров первой необходимости
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
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В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
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«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
Наказание для нарушителей карантина ужесточают в России
Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Акции «Лензолота» выросли на 8%. Другие золотодобытчики тоже в плюсе
Эксперты объясняют рост «Лензолота» и других золотодобытчиков нехваткой драгметалла на рынке и того, что инвесторы традиционно рассматривают золото как сильный защитный актив.
Общество
Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции
Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса
Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности
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Путин назвал оправданными ограничения в Москве из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин прокомментировал введённые в Москве и Подмосковье ограничительные меры.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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В «Стражах Галактики 3» может погибнуть любимый персонаж фанатов
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Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
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Сегодня премьера Mount & Blade 2: Bannerlord в раннем доступе
В 13:00 по московскому времени в раннем доступе Steam и Epic Games store появится долгожданная Mount & Blade 2 Bannerlord.
Армия и оружие
Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
Общество
В Астраханской области ввели карантин
С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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В подконтрольном Киеву Мариуполе уже пять человек заболели коронавирусом
Напомним, что первым заболевшим коронавирусом в Мариуполе стал 52-летний руководитель одного из городских предприятий.
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Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.