Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

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