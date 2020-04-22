Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
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Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

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Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
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Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак»

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