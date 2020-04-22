Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.

Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

Финансы Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. 536

Происшествия СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия. 5,7K

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 513

Армия и оружие В Смоленской области мотострелки вооружились новыми автоматами АК-12 По данным ведомства, военнослужащие соединения прошли обучение по эксплуатации новых автоматов и впервые применили личное оружие в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. 1

Энергетика Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире. 4

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 46

Здоровье В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Здоровье Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению. 33

Армия и оружие «Панцири» успешно атаковали турецкие беспилотники в Ливии Ранее поступало не мало сообщений, судя по которым, с ноября прошлого года силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара поразили не менее 28-ми беспилотников противника. 5

Общество Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато». 3

Общество Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа. 27

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 39

Футбол Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как падение цен на нефть может сказаться на московском клубе.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Игры Годовой отчёт Focus Home Interactive: выручка компании выросла на 13% В компании отмечают, что росту выручки поспособствовали продажи новых тайтлов, таких как World War Z, GreedFall и A Plague Tale, в первой половине года и продажи игр из бэк-каталога.