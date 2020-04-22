Энергетика

РБКРБКЦена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.
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Цена на нефть Urals снизилась до $11,59

ТАСС04:58

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

РБК06:06

Urals в Северо-Западной Европе подешевела до $11,59 за баррель

Интерфакс04:59

Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

РИА Новости06:24

Цена на российскую нефть Urals опустилась ниже $12 за баррель

Rambler News Service05:15

Российской нефти предрекли падение до 10 долларов за баррель

URA.Ru20 апреля в 18:08

Цена за баррель российской нефти Urals упала до минуса

Знамя труда (Альметьевск)20 апреля в 15:57
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