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Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше $70

Стоимость российской нефти марки Urals в Европе, вслед за удорожанием нефти Brent, впервые с мая 2019 года поднялась выше 70 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.В источнике

С чего всё началось

Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС07:01

Подробнее о событии

Цена Urals превысила $70 за баррель впервые за два года

Коммерсантъ07:30

Российская Urals преодолела планку в $70 за баррель

OilCapital.ru09:30

Цена российской нефти Urals превысила $70 впервые за два года

Forbes09:02

Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше $70

ПРАЙМ08:48

Цена нефти Urals превысила допандемийный уровень

Финмаркет09:48

Цена Urals впервые за два года поднялась выше 70 долларов за баррель

Взгляд.ру07:07

Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

ТАСС07:01
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