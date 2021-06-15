Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше $70
Стоимость российской нефти марки Urals в Европе, вслед за удорожанием нефти Brent, впервые с мая 2019 года поднялась выше 70 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.В источнике
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Цена нефти Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года. Такие данные ТАСС предоставили в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС07:01