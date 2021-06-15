В Рязани задержали главврача больницы, где произошел пожар

Правоохранительные органы задержали главного врача Рязанской ОКБ имени Н.А. Семашко Людмилу Сорокину, где в ночь на 9 июня произошел пожар, в результате которого погибли три пациента, еще одна из пострадавших умерла позднее в больнице.