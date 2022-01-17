Украина не воспринимается Германией как "великая культурная европейская нация" и "влиятельный субъект политики", из-за чего ее интересы зачастую игнорируются Берлином, об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
«Наконец, многие люди после похудения перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, а это приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно, меньше наслаждается процессом и хуже пережевывает пищу», — добавил Жиляев.
В понедельник, 17 января, агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщило, что «Яндекс» уже заключил мировое соглашение, указав, впрочем, что под документом подпись еще не поставил представитель ФАС.