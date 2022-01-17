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Цена российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $86 за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $86 за баррель 14 января 2022 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.
ТАСС
14 января впервые с октября 2021 года баррель Brent поднялся выше 86 долларов за баррель.
Рамблер
Urals растет вслед за эталоном Brent, который на днях преодолел $86 за баррель.
ТАСС
В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель.
ТАСС

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