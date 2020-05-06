Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

ТАССвчера в 13:03

Нефть Urals подешевела за год в четыре раза

Известиявчера в 13:24

Российская нефть подорожала почти до 25 долларов за баррель

Life.ruвчера в 12:10

Стоимость барреля российской нефти Urals поднялась до 25 долларов

Телеканал 360°вчера в 12:51

Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов

РИА Новостивчера в 11:27

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Российская газетавчера в 11:17
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Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,3K
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Армия и оружие

Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества

Парламентская газета вчера в 06:54
Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК вчера в 02:00
6
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
1,7K
Фигурное катание

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Ранее стало известно, что группу Тутберидзе покинула бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова.
Российская газета вчера в 16:17
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
40
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Общество

В Воронежской области с 12 мая введут масочный режим

Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
118
Политика

Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки

Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 10:03
26
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
44
Армия и оружие

В России завершили первый этап сертификации нового пистолета «Аспид»

Государственная испытательная станция (ГИС) Российской Федерации завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета "Аспид", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в "Ростех").
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19

В целом все экономические и организационные меры по борьбе с COVID-19, которые обсуждались во время совещания Владимира Путина с членами правительства, выполняются.
РИА Новости вчера в 11:56
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости 05 мая в 08:31
495
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
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Шоу-бизнес

Анна Семенович страдала депрессией из-за пышной груди

Депрессия певицы стала причиной того, что она решилась на операцию.
Bimru.ru вчера в 11:37
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Здоровье

Ивано-Матрёнинская детская больница в Иркутске не нуждается в дополнительных аппаратах ИВЛ

В региональном минздраве рассказали, что причиной такого заявления стала публикация в интернете — одна из благотворительных организаций начала сбор средств для приобретения аппаратов ИВЛ для детской больницы.
Вести Иркутск 05 мая в 07:25
Здоровье

Названы проявляющиеся на лице признаки рака легких

Как сообщает ToDay News Ufa, онкологи на MedikForum.ru назвали признаки заболевания, портящие лицо.
ToDay News Ufa 00:09
Общество

Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков

"Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач.
РИА Новости вчера в 21:15
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
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Футбол

ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru вчера в 07:56
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru 05 мая в 14:30
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Политика

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся

Согласно планам Говина и Качиньского, после 10 мая Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися, а спикер Сейма объявит о новом голосовании в первый возможный срок.
Эхо Москвы вчера в 18:10
Общество

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
RT на русском вчера в 14:21
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Происшествия

Вывозной рейс из Шанхая вылетел в Россию

РИА Новости вчера в 11:33
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере

Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень».
Родной город вчера в 09:31
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Происшествия

Алтайского водителя нашли мертвым в багажнике своей машины

РЕН ТВ вчера в 23:30
Происшествия

В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости вчера в 22:13
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