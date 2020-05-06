Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
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Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

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На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

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Авто

Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной

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Общество

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Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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Общество

Названа дата окончания учебного года в школах Подмосковья

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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

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Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

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Общество

Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала», 64-летнего Юрия Дмитриева.
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Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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