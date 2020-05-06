Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Здоровье
Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области
Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-35 в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
ТАСС 09:44
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Экономика
Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить нормативную и регуляторную базу для выпуска бессрочных корпоративных облигаций, чтобы их размещение стало возможным уже в текущем году.
РИА Новости 09:27
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
Российская газета 09:40
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
CyberSport.ru 05:48
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Общество
Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия
Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
Политика
Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400
РИА Новости 08:18
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Общество
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13