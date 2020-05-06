Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Комментарии
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Следователи проводят обыски у членов «Ассоциации народного сопротивления» в Москве
Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
В Воронежской области вводится масочный режим
Кстати, в соседних регионах тоже вводится масочный режим.
Московский Комсомолец вчера в 13:51
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Здоровье
Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек
За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Единоборства
Александр Емельяненко назвал соперников Кличко «пушечным мясом»
Metaratings вчера в 03:45
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактических шага по возвращению Крыма
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил три тактических задачи по возвращению Крыма.
Ореанда-Новости вчера в 04:39
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Губернатор Липецкой области предложил разгонять жителей химикатами
Издание «Медиазона» заявило, что была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предлагает разгонять граждан, собирающихся в общественных местах, при помощи средств для дезинфекции.
ФедералПресс 01:52
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
Губернатор Самарской области обсудил, как будут снимать ограничительные меры в связи с коронавирусом.
Похвистнево-Информ 02:47
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45.
ТАСС 05 мая в 16:40
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Происшествия
Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам
Полицейские в Чебоксарах нашли мотоциклистов, катавших девушек по городу топлес.
Москва 24 вчера в 11:04
Происшествия
В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека
Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37