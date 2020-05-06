Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Газета.Ru03:05

Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов

РИА Новостивчера в 11:27

Нефть Urals подешевела за год в четыре раза

Известиявчера в 13:24

Российская нефть подорожала почти до 25 долларов за баррель

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Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

ТАССвчера в 13:03

Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Российская газетавчера в 11:17
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
14
Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
236
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
175
Происшествия

Следователи проводят обыски у членов «Ассоциации народного сопротивления» в Москве

Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
1
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
3K
Общество

В Воронежской области вводится масочный режим

Кстати, в соседних регионах тоже вводится масочный режим.
Московский Комсомолец вчера в 13:51
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Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
376
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
33
Здоровье

Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек

За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
46
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,3K
Игры

Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

RuNews24.ru 05 мая в 23:38
4
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
475
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Единоборства

Александр Емельяненко назвал соперников Кличко «пушечным мясом»

Metaratings вчера в 03:45
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактических шага по возвращению Крыма

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил три тактических задачи по возвращению Крыма.
Ореанда-Новости вчера в 04:39
656
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,3K
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3K
Общество

Губернатор Липецкой области предложил разгонять жителей химикатами

Издание «Медиазона» заявило, что была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предлагает разгонять граждан, собирающихся в общественных местах, при помощи средств для дезинфекции.
ФедералПресс 01:52
9
Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

Губернатор Самарской области обсудил, как будут снимать ограничительные меры в связи с коронавирусом.
Похвистнево-Информ 02:47
66
Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики

Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45.
ТАСС 05 мая в 16:40
3
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Игры

Компания «Electronic Arts» проведет апгрейд знаменитой «Mass Effect»

ГЛАС.RU 03:01
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Происшествия

Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам

Полицейские в Чебоксарах нашли мотоциклистов, катавших девушек по городу топлес.
Москва 24 вчера в 11:04
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека

Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
1
Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
1
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
735
Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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