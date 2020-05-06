Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Комментарии
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск
Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Экономика
В трети российских регионов выросли долги по зарплате
В период с 1 марта по 1 апреля в 31 российском регионе России вырос уровень задолженности по зарплате.
Известия вчера в 13:00
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform вчера в 07:45
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 02:40
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Космос
На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
Происшествия
В Казани прошел масштабный рейд по поимке нарушителей самоизоляции
Накануне в Казани сотрудники МВД и Росгвардии провели масштабные рейды по поимке нарушителей самоизоляции.
Вести Татарстан 02:24
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Транспорт
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 05 мая в 09:55
Общество
В Сербии отменили режим чрезвычайного положения
В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости вчера в 16:00
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Происшествия
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Гость и главный герой передачи глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире высказался о ситуации с распространением COVID-19 в городе.
Город новостей 02:09
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Специалисты составили список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке.
NewInform 02:20
Общество
В Красноярском крае введут обязательный масочный режим
В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
Московский Комсомолец 00:42
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Экономика
В Москве упали цены на аренду квартир
В результате посуточные квартиры тоже начали сдавать на долгий срок, что увеличило и без того повышенное предложение на рынке долгосрочной аренды.
Российская газета вчера в 08:25
Происшествия
В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека
Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11