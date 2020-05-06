Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Средняя за апрель цена на нефть Urals упала в 3,9 раза

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Стоимость барреля российской нефти Urals поднялась до 25 долларов

Телеканал 360°вчера в 12:51

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Российская газетавчера в 11:17

Российская нефть подорожала почти до 25 долларов за баррель

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Средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза

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РИА Новостивчера в 11:27

Нефть Urals подешевела за год в четыре раза

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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
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Происшествия

У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск

Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
12
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
199
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
16
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,7K
Общество

Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии

Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Экономика

В трети российских регионов выросли долги по зарплате

В период с 1 марта по 1 апреля в 31 российском регионе России вырос уровень задолженности по зарплате.
Известия вчера в 13:00
1
Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform вчера в 07:45
2
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 02:40
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,2K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Коммерсантъ 02:28
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Космос

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
1
Происшествия

В Казани прошел масштабный рейд по поимке нарушителей самоизоляции

Накануне в Казани сотрудники МВД и Росгвардии провели масштабные рейды по поимке нарушителей самоизоляции.
Вести Татарстан 02:24
42
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
654
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
1,2K
Транспорт

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
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Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН 05 мая в 09:55
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Общество

В Сербии отменили режим чрезвычайного положения

В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости вчера в 16:00
Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Происшествия

В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом

Гость и главный герой передачи глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в прямом эфире высказался о ситуации с распространением COVID-19 в городе.
Город новостей 02:09
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов

Специалисты составили список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке.
NewInform 02:20
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Общество

В Красноярском крае введут обязательный масочный режим

В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
Московский Комсомолец 00:42
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Экономика

В Москве упали цены на аренду квартир

В результате посуточные квартиры тоже начали сдавать на долгий срок, что увеличило и без того повышенное предложение на рынке долгосрочной аренды.
Российская газета вчера в 08:25
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека

Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
1
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Как работают Яндекс.Новости?
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